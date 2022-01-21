Захарова поинтересовалась, кто выдал диплом главе МИД Великобритании

Заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс, считающей, что Украина пережила "нашествия монголов и татар", вызывают вопрос качестве образования, которая она получила. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Трасс, которая недавно каталась по Прибалтике на танке, сегодня заявила, что Украина пережила немало вторжений - "от монголов до татар" - написала Захарова в своем канале в Telegram. - Какое учебное заведение выдало миссис Трасс диплом?".

Официальный представитель российского МИД также задала вопрос Трасс о том, сколько времени прошло между двумя вторжениями и почему она не упомянула страдания жителей Украины во время Второй мировой войны.

Ранее британский министр заявила, что Украина является страной с многовековой историей, пережившей несколько нашествий - "от монголов до татар".