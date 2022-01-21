Новости

Определена примерная дата следующего извержения Везувия 17:38
Экс-глава Польши Валенса заразился коронавирусом 17:28
В Госдуме обсудили развитие сети парков "Патриот" 17:26
Google могут крупно оштрафовать за отказ удалить запрещенный контент 17:19
В СК рассказали о бесправии россиян, проживающих в Донбассе 17:17
Центральный офис ЦБ эвакуирован после угрозы о минировании 17:11
Кудрин: Нужно создать несколько крутых агломераций в противовес Москве 16:53
207 отелей и санаториев Крыма поучаствуют в пятом этапе программы кешбэка 16:46
Минпромторг: Единый стандарт позволит связать устройства "умного дома" 16:28
Решение о возможности Ассанжа обжаловать экстрадицию в США будет принято 24 января 16:28
Метеобюро Москвы: В субботу столицу завалит снегом, а потом ударят морозы 16:27
Столичная ГАИ предупредила о рейдах по нетрезвым водителям в выходные 16:23
Голикова назвала регионы-лидеры по коллективному иммунитету 16:20
Мишустин назначил нового замглавы Минздрава 16:18
Захарова поинтересовалась, кто выдал диплом главе МИД Великобритании 16:15
Правительство и министерства максимально перешли на "удаленку" 16:00
В Москве в выходные ожидается резкое повышение атмосферного давления 15:54
Сенатор назвала сумму средней прибавки к пенсии после доиндексации 15:37
Лавров: Украина требует внимания, но проблема европейской безопасности шире 15:37
Лавров и Блинкен во время встречи обсудили Украину 15:33
В Москве осталось рекордно мало элитных новостроек 15:31
Обнаружен крупнейший в мире коралловый риф 15:26
Песков: Путин не болел коронавирусом 15:19
Лавров рассказал о впечатлениях от встречи с Блинкеном в Женеве 15:14
В Совфеде перенесли Рождественские парламентские встречи 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
21.01.2022 16:15
Рубрика: Власть

Захарова поинтересовалась, кто выдал диплом главе МИД Великобритании

Текст: Дмитрий Кулемякин

Заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс, считающей, что Украина пережила "нашествия монголов и татар", вызывают вопрос качестве образования, которая она получила. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Великобритания может увеличить количество своих войск в Восточной Европе

"Трасс, которая недавно каталась по Прибалтике на танке, сегодня заявила, что Украина пережила немало вторжений - "от монголов до татар" - написала Захарова в своем канале в Telegram. - Какое учебное заведение выдало миссис Трасс диплом?".

Официальный представитель российского МИД также задала вопрос Трасс о том, сколько времени прошло между двумя вторжениями и почему она не упомянула страдания жителей Украины во время Второй мировой войны.

Ранее британский министр заявила, что Украина является страной с многовековой историей, пережившей несколько нашествий - "от монголов до татар".

МИД: Самолеты ВВС Британии уже несколько дней завозят на Украину оружие
Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Великобритания Правительство МИД

Главное сегодня

Правительство и министерства максимально перешли на "удаленку"
В Кремле призвали не пытаться заработать очки призывами признать ЛНР и ДНР
В Петербурге ввели запрет на плановую медпомощь и профосмотры
Рябков: Россия не боится США
Nord Stream 2: Делается все, чтобы "СП-2" соответствовал правилам ЕС
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом