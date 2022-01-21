Захарова уличила госдеп США в "нечеловеческой лжи и глупости"

В МИД России прокомментировали публикации, размещенные на сайте госдепа США. Первый текст содержит примеры дезинформации по Украине, а второй - обвинения в адрес телеканала RT и агентства Sputnik. Якобы эти СМИ играют решающую роль в распространении сведений, необходимых Кремлю для продвижения своей внешней политики.

В 33-страничном докладе утверждается, что Москва пытается "запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы".

"Там есть пассажи просто нечеловеческой лжи и глупости. Чего здесь больше - вранья или безграмотности - даже разбираться не хочу. Знаю одно наверняка: такое могло опубликовать только "министерство правды", - написала на своей странице в Telegram официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, еще абсурднее выглядят утверждения госдепа США, что "ни о каком окружении России натовскими базами речи не идет, и никто не обещал не расширять НАТО на восток".