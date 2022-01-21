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21.01.2022 04:17
Рубрика: Власть

Захарова уличила госдеп США в "нечеловеческой лжи и глупости"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ.

В МИД России прокомментировали публикации, размещенные на сайте госдепа США. Первый текст содержит примеры дезинформации по Украине, а второй - обвинения в адрес телеканала RT и агентства Sputnik. Якобы эти СМИ играют решающую роль в распространении сведений, необходимых Кремлю для продвижения своей внешней политики.

Фото: Пресс-служба МИД России
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В 33-страничном докладе утверждается, что Москва пытается "запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы".

"Там есть пассажи просто нечеловеческой лжи и глупости. Чего здесь больше - вранья или безграмотности - даже разбираться не хочу. Знаю одно наверняка: такое могло опубликовать только "министерство правды", - написала на своей странице в Telegram официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, еще абсурднее выглядят утверждения госдепа США, что "ни о каком окружении России натовскими базами речи не идет, и никто не обещал не расширять НАТО на восток".

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