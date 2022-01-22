Американская авиация разбомбила здание вуза на северо-востоке Сирии

Авиация США нанесла удары по гражданским объектам в городе Эль-Хасаке в одноименной провинции на северо-востоке Сирии. В результате этой атаки разрушено здание института. Об этом сообщают государственные СМИ республики.

"Самолеты американских оккупантов полностью уничтожили здание технического института в городе Эль-Хасаке", - передает сообщение Al-Ikhbariya ТАСС.

Телеканал подтвердил информацию о том, что бомбардировка началась "под предлогом преследования сбежавших из тюрьмы, которая находится под контролем SDF", то есть арабо-курдских формирований "Сирийских демократических сил".

Как уточняет агентство, в действительности неизвестно, сбежал ли кто-то из тюрьмы, однако попытка побега произошла накануне - вследствие подрыва машины со смертником около пенитенциарного учреждения.

Ранее атаку авиации США практически предвосхитило сообщение Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

"По имеющейся информации, в результате нападения на тюрьму, находящуюся в контролируемом курдскими формированиями районе города Хасеке, из нее смогло сбежать неустановленное число лиц, причастных к террористической деятельности. К операции по ликвидации сбежавших из тюрьмы террористов привлечена боевая авиация вооруженных сил США", - сообщил замруководителя центра контр-адмирал Олег Журавлев.

Он предупредил, что "применение авиационных средств поражения с высокой вероятностью приведет к разрушению объектов городской инфраструктуры и жертвам среди мирных жителей".