Берлускони снял свою кандидатуру с президентских выборов

Экс-премьер, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони официально отказался от участия в грядущих выборах по избранию главы государства за два дня до начала первого тура, сообщает Corriere della sera.

Ровно неделю назад 85-летний Берлускони считался единственным кандидатом. Однако, после недолгой паузы, опытный политик принял непростое для себя решение.

"Я решил сделать шаг назад и отказаться от выдвижения моей кандидатуры на пост Президента Республики. Я буду продолжать служить своей стране, как всегда делал в эти годы, качестве политического лидера и члена Европарламента", - подчеркнул Берлускони, отметив, что не хочет, чтобы вокруг его имени возникала неоправданная полемика и столкновения, "которые Италия сегодня не может себе позволить".

По мнению местных аналитиков, к числу которых относится специалист по Берлускони, профессор истории римского университета Luiss Джованни Орсина, Кавальере не смог бы набрать в четвертом и пятом туре 505 голосов выборщиков, необходимых для победы. По расчетам Орсины, экс-премьер мог претендовать от силы на 400 голосов.