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22.01.2022 22:10
Рубрика: Власть

Более 546 тыс. человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в субботу вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Там сказано, что за прошедшие сутки от Covid-19 вылечили 165 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с начала пандемии избавились от новой коронавирусной инфекции, превышает в армии и на флоте 47,5 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 162,5 тысячи человек, контактировавших с инфицированными Covid-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 755 военнослужащих. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 764 военных с Covid-19 лежат в ведомственных госпиталях. 16 заболевших лечат гражданские медики. Еще более 970 человек изолированы на дому.

Сообщается, что один заболевший находится в тяжелом состоянии. Еще у трех пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 336 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 342 человек.

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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся около тысячи человек, 207 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,6 тысячи пациентов, из которых почти 12 тысяч гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 546 650 человек, сообщили в Минобороны РФ.

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