Дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на санкции Украины

Российский дизайнер Артемий Лебедев не пострадал от персональных санкций, которые против него ввела Украина.

"Зая, теперь я могу спать спокойно", - иронично написал Лебедев в своем канале в Telegram.

Кому было адресовано сообщение, не уточняется.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБ о персональных санкциях против Лебедева. Отмечается, что у попавших под ограничения граждан блокируются активы, они не могут выводить средства за пределы Украины. Срок действия таких санкций - пять лет.