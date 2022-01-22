Доктор Мясников рассказал об опасности капель от насморка

Доктор и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об опасности длительного применения капель от насморка. Как рассказал врач в эфире телеканала "Россия 1", это может привести к зависимости.

"Ведь что происходит? Вы себя подсаживаете быстрее, чем на наркотики. 3-4 дня и вы уже не сходите. Вот у вас носоглотка забита и вы не можете дышать. Вы капаете и все это сужается. Какое облегчение! Но после этого она компенсаторно опять расширится - причем больше, чем было. И вы опять не можете дышать, вы опять капаете. И без капель вы жить не можете", - объяснил врач.

По словам Мясникова, это называется медикаментозный ринит, который вызывает серьезные проблемы.

"Потом уже надо принимать гормоны, надо принимать специальное лечение на протяжении недель", - отметил врач.

По его словам, принимать такие капли следует не дольше трех-пяти дней подряд.