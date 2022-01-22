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22.01.2022 11:40
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал о новых требованиях к въезду туристов в зарубежные страны

Текст: Евгений Гайва
В январе 2022 года в разных странах мира поменялись сроки действия сертификатов вакцинации, рассказал "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Туристам необходимо проверять новые правила при планировании поездки.

В России срок действия сертификата вакцинации составляет 12 месяцев. Но в каждой зарубежной стране есть свои правила срока действия сертификата, независимо от правил той страны, которая выдала сертификат, отметил Горин.

Фото: Omar Marques/Getty Images
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Так, в Евросоюзе сертификаты в среднем действуют 9 месяцев. Речь идет о вакцинации препаратами, зарегистрированными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Еврокомиссией. Исключение составляют Греция и Кипр, где сертификаты действуют по 7 месяцев, Венгрия, где сертификаты действуют 6 месяцев, Мальта - 3 месяца. Также в Израиле сертификат действует 6 месяцев.

При этом российский препарат "Спутник V" признают около 70 стран. Среди них такие популярные туристические направления, как Турция, Египет, Греция, Кипр, Хорватия, Болгария, Таиланд. Однако в этом случае сертификат вакцинации также будет действовать по правилам страны въезда. Потому, если, например, сейчас планируется поездка на август, нужно учитывать, что срок действия сертификата вакцинации может закончиться ко времени поездки. Значит, стоит планировать ревакцинацию, заметил Горин.

Также при планировании поездок нужно учитывать различную политику стран в отношение бустерных доз вакцины. Это повторное введение препарата для стимулирования иммунитета. Например, "Спутник Лайт" признается как бустерная вакцина в Венгрии и Израиле, сказал эксперт.

В ряде стран, напротив, не нужны сертификаты о вакцинации, а требуются ПЦР-тесты, сделанные перед вылетом и после прилета в страну. Например, такой политики придерживаются в Объединенных Арабских Эмиратах.

Некоторые изменения касаются и правил проверки сертификатов. Например, в Египте, согласно внутреннему циркуляру, при проверке ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации у въезжающих туристов теперь действует главное требование - QR-коды сертификата о вакцинации и ПЦР-тестов должны быть читаемыми. Кроме того, сертификат должен быть оформлен на английском языке, там должны стоять синяя печать и быть указан актуальный номер загранпаспорта.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Впрочем, по словам Горина, фактов несоответствия документов очень мало. К тому же, если документы вдруг окажутся нечитаемыми, в Египте предложат пройти за 15 минут экспресс-тест, который стоит от 20 долларов. Если тест окажется положительным, то придется пройти в своем же отеле карантин в течение пяти дней. Затем будет сделан повторный ПЦР-тест и в случае его отрицательного статуса турист продолжит отдых в своей же гостинице. В целом изменения в Египте не столь существенные, на туристский рынок они не повлияют.

В некоторых странах напротив, уже отменяют ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Например, в Великобритании это планируют сделать со следующей недели, указывают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Также в Мексике отменили даже специальную форму Vuela Seguro при въезде. Сейчас въезд в эту страну вообще не требует вообще никаких доказательств здоровья прибывающих туристов. В январе 2022 года Израиль открылся для российских туристов. "Спутник V" в стране признается. В Израиле отменили почти все ограничения, осталось только требование обязательного ношения масок в помещениях.

В целом, несмотря на штамм "омикрон" правила въезда туристов подверглись незначительным изменениям, заметил Горин.

Экономика Туризм Вакцинация от коронавируса

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