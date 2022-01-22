ФРГ готовит план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине

МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации, сообщает таблоид Bild со ссылкой на свои источники.

"Министерство иностранных дел разрабатывает план эвакуации родственников сотрудников посольства Германии на Украине. Согласно плану, они должны быть вывезены из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации", - пишет издание.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из посольства на Украине.

Позже Госдепартамент не подтвердила данных о готовящейся эвакуации семей дипломатического персонала, При этом отмечалось, что гражданам страны не стоит рассчитывать на спонсируемые правительством рейсы, а надлежит пользоваться коммерческими авиалиниями, информирует РИА Новости.