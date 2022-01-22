Фридрих Мерц утвержден председателем оппозиционной ХДС

66-летний Фридрих Мерц стал новым лидером Христианско-демократического союза (ХДС). Из 983 поданных голосов 915 высказались в его поддержку, 16 воздержались, сообщает портал Spiegel online.

Формально, однако, Мерц еще не вступил в должность. Результаты выборов должны быть подтверждены в письменной форме. Окончательный подсчет голосов состоится 31 января. Как и в прошлом году, мероприятие проводилось в цифровом формате из-за пандемии.

"Я глубоко тронут", - сказал Мерц. Он поблагодарил всех делегатов, даже тех, кто не голосовал за него. Кроме того, новый лидер партии высказался за Марио Чая в качестве нового генерального секретаря.

Для Мерца это была третья попытка стать главой христианских демократов. В прошлом году он проиграл выборы Армину Лашету, а в 2018 году уступил Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Альтернативного кандидата на этот раз не было.

На голосовании в конце прошлого года за Мерца высказались 62 процента членов партии, что значительно больше, чем за эксперта по внешней политике Норберта Реттгена (26 процентов) и бывшего руководителя ведомства федерального канцлера Хельге Браун (12 процентов).