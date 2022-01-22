Япония обновила рекорд по числу заболевших COVID-19

В Японии зафиксирован очередной рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом. За текущий день на территории островного государства было выявлено более 50 тысяч человек с опасной инфекцией.

Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Токио. Специалисты 22 января зафиксировали там около 11.2 тысячи инфицированных, передает телерадиокомпания NHK. Более 47 процентов из них - социально активные граждане в возрасте от 20 до 39 лет.

Медики отмечают, что пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии в Токио на данный момент насчитывается всего 12 человек. Смертность среди заболевших пока также низкая.