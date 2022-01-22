Япония обновила рекорд по числу заболевших COVID-19

Новости

Лукашенко: Перед дипломатами Беларуси стоит задача по обеспечению суверенного будущего 14:08
В парламенте РФ оценили угрозы о военных мерах США 14:07
Карпин не знает, хочет ли Дзюба играть за сборную 13:58
"Роскосмос" показал разрушения островов после извержения вулкана в Тихом океане 13:45
За сутки в Москве с COVID-19 госпитализированы 1077 человек 13:17
В столичном регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности 12:23
Оперштаб: "Омикрон" выявлен в 63 регионах России 11:48
Олега Тактарова избили в Мексике 11:43
Су-35 ВКС РФ отработают в Беларуси полеты на максимальную дальность 11:42
Две части франшизы "Миссия невыполнима" перенесены на 2023 и 2024 годы 11:27
Рогозин запросит позицию НАСА по отказу США выдать визу российскому космонавту 11:20
Студентке МГУ Алисе Тепляковой предложили другие формы обучения 11:05
Бывшего чемпиона UFC, актера Тактарова избили в Мексике 10:44
WP: США попросили РФ не обнародовать ответ Вашингтона по гарантиям безопасности 10:14
Посольство США в Киеве намерено эвакуировать персонал из Украины 10:13
Столичный суд арестовал хакера, разыскиваемого в США 10:07
СМИ: Глава МИД Великобритании в феврале приедет в Москву на переговоры 10:04
От рака крови умер американский комик Луи Андерсон 09:52
Глава ВМС Германии считает Крым навсегда российским 09:46
Под Омском неизвестный зарезал семью из трех человек 09:30
ЕГЭ-2022 по русскому языку: 10 слов, которые обязательно будут в заданиях 09:30
Посол в Канаде раскритиковал расширение НАТО к границам России 09:25
Врач-дерматолог предупредил об опасном последствии "омикрона" для кожи 08:32
Более 50 горняков эвакуированы из шахты Кемеровской области 08:23
Капризов набрал два очка в матче против "Чикаго" 08:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
22.01.2022 13:54
Рубрика: В мире

Япония обновила рекорд по числу заболевших COVID-19

Текст: Александр Ленин

В Японии зафиксирован очередной рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом. За текущий день на территории островного государства было выявлено более 50 тысяч человек с опасной инфекцией.

В Москве выявлен новый максимум заболевших коронавирусом - 15987 человек

Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Токио. Специалисты 22 января зафиксировали там около 11.2 тысячи инфицированных, передает телерадиокомпания NHK. Более 47 процентов из них - социально активные граждане в возрасте от 20 до 39 лет.

Медики отмечают, что пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии в Токио на данный момент насчитывается всего 12 человек. Смертность среди заболевших пока также низкая.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Забайкалье семилетняя девочка погибла после нападения собак
В парламенте РФ оценили угрозы о военных мерах США
Оперштаб: "Омикрон" выявлен в 63 регионах России
Рогозин запросит позицию НАСА по отказу США выдать визу российскому космонавту
WP: США попросили РФ не обнародовать ответ Вашингтона по гарантиям безопасности
"Мы долго запрягали": Сергей Лавров подвел дипломатические итоги года
Генсек ОДКБ назвал зачинщиков беспорядков в Казахстане