Истребители Су-35С ВВО перебазируют в Беларусь в рамках учений

В Минобороны РФ сообщили о перебазировании экипажей многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа на территорию Республики Беларусь. Этот перелет организован в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

В ведомстве рассказали, что накануне инженерно-технический состав авиаполка ВВО детально проверил работу всех систем и оборудования самолетов. "Во время выполнения полетных заданий экипажи ВКС России отработают полеты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы, а также совместную с белорусскими специалистами подготовку к повторным вылетам", - уточнили в Минобороны РФ.

Напомним, что ранее замминистра обороны России Александр Фомин рассказал иностранным военным атташе, что проверку сил реагирования Союзного государства организуют на основе договоренностей президентов РФ и Беларуси в декабре прошлого года. "Президенты приняли решение провести внеплановую проверку войск и оценить их готовность обеспечить военную безопасность, а также отработать различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства", - объяснил замминистра.

Он подчеркнул, что различные варианты применения Региональной группировки войск и сил военные России и Беларуси отрабатывают регулярно. В прошлом году они провели учения "Запад-2021", где была подтверждена ее высокая боевая готовность.

"Вместе с тем, может сложиться такая обстановка, когда сил и средств Региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению", - заявил Фомин. Он отметил, что совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства.

"В этой связи к предстоящим мероприятиям проверки на территории Республики Беларусь от Российской Федерации привлекается часть органов управления и подразделений Восточного военного округа, которые участвуют во внезапной проверке, проводимой в Вооруженных силах РФ в январе текущего года, о чем мы сообщали ранее, - объяснил генерал. - В рамках проверки сил реагирования Союзного государства планируется подготовить войска и силы к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях. Кроме того, в ходе перегруппировки российской части на территорию Республики Беларусь будут оценены возможности транспортной инфраструктуры по обеспечению перевозки войск (сил)".

Проверка пройдет в два этапа. На первом - до 9 февраля - планируется передислоцировать и оперативно создать группировки войск и сил на угрожаемых направлениях. На этом этапе будет организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов, госграницы Союзного государства в воздушном пространстве, в том числе в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

Военные также проверят готовность и способность дежурных сил и средств по противовоздушной обороне, включая совместный учебно-боевой центр ПВО, надежно прикрывать важные объекты на территории Беларуси. Для оценки эффективности единой системы ПВО Союзного государства на белорусскую территорию перебазируют 12 самолетов Су-35. Туда же передислоцируют два дивизиона зенитной ракетной системы С-400 и зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С".

"Кроме того, на этом этапе с подразделениями и воинскими частями Восточного военного округа и вооруженных сил Республики Беларусь, задействованными в проверке, будут проведены контрольные занятия по огневой подготовке и другим предметам обучения. В рамках боевого слаживания проведем тактические учения на различных полигонах с отработкой вопросов ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями", - рассказал Фомин.

На втором этапе проверки - с 10 по 20 февраля - пройдет совместное учение "Союзная решимость-2022". Его цель - отработать задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции. А еще - противодействие терроризму и защита интересов Союзного государства. "В ходе учения будут отработаны мероприятия по усилению охраны Государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника", - объяснил замминистра обороны РФ.

Практические действия войск организуют на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности на территории Беларуси. Кроме того, планируется задействовать аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи". "Численность участников учения, а также количество основных систем вооружения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению", - подчеркнул Фомин.