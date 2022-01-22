Легко заменят семгу: Названы действительно полезные консервы с омега-3

В консервированном виде у рыбы "сохраняется много полезных качеств, в том числе макроэлементы, микроэлементы и витамины группы В". Поэтому продукт рекомендуется включить в рацион. "Но при условии, что рыба хорошего качества, а количество соли не превышает норму", заявил гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин.

"Рыба плюс соль. Это самый полезный состав рыбных консервов. В жирных породах сохраняются омега-3 жирные кислоты", - отметил он.

При этом пойдет на пользу и рыба в томатной заправке. Такие консервы низкокалорийны.

"Если в соусе нет искусственных добавок и уксуса, то в нем сохраняется ликопин - вещество, которое обладает противораковыми свойствами", - уточнил Марат Зиннатуллин.

"При явной пользе рыбные консервы не стоит есть чаще двух раз в неделю", - подчеркнул врач.

Врач предупредил, что не рекомендуется включать в рацион консервированную рыбу людям, страдающим гипертонической болезнью сердца, с заболеваниями почек, печени и ЖКТ.

Кроме того, следует быть аккуратнее со шпротами, воспринимая их скорее как праздничную закуску. В продукте много масла, которое дает дополнительную нагрузку на печень, и присутствует канцероген бензапирен, - заключил гастроэнтеролог.