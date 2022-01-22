Лукашенко: Перед дипломатами Беларуси стоит задача по обеспечению суверенного будущего

Уверенность в том, что белорусские дипломаты и впредь будут самоотверженно трудиться в интересах укрепления независимости своей страны, усиления ее позиций и авторитета на мировой арене, выразил 22 января Александр Лукашенко, поздравив работников и ветеранов внешнеполитической службы с профессиональным праздником.

В приветственном адресе белорусского лидера, слова которого приводит его пресс-служба, подчеркивается, что перед дипломатами стоит непростая задача по обеспечению суверенного будущего республики. "В нынешней ситуации, когда основополагающие принципы международных отношений, безопасность и стабильность в мире и регионе подвергаются серьезным испытаниям, перед белорусской дипломатией стоят непростые задачи по обеспечению суверенного будущего Республики Беларусь, формированию благоприятных внешних факторов устойчивого социально-экономического развития страны и укрепления благосостояния народа", - говорится в тексте поздравления.

Особый акцент Лукашенко сделал на том, что в дипломатической службе должны работать преданные стране люди, обладающие высоким профессионализмом и максимальной самоотдачей. По его словам, в основе деятельности дипломатов лежат расширение сотрудничества Беларуси с союзниками и партнерами, наращивание торгово-экономических и гуманитарных связей, представление интересов страны на международных площадках и организациях.

Глава государства пожелал работникам и ветеранам дипломатической службы крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении Отечеству, сообщают новостные порталы.