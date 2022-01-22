Минск: Учение "Союзная решимость - 2022" носит оборонительный характер

На исключительно оборонительный характер белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022" обратил внимание начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил РБ Андрей Некрашевич.

Комментируя в эфире телеканала ОНТ предстоящие в феврале совместные маневры двух братских стран, генерал подчеркнул, что они пройдут не только на белорусских полигонах, но и развернутся вблизи государственной границы страны. Дело в том, уточнил он, что на территориях сопредельных стран созданы значительные группировки войск. "Некоторые из них достигают 30 тысяч человек. Большое количество авиации и тяжелой техники. Естественно, не реагировать на эти недружественные для нашей страны, для Союзного государства действия мы не могли", - отметил начальник главного управления. При этом он пояснил, что по завершению учения "планируется организованный вывод всех войск в пункты постоянной дислокации".

Генерал напомнил, что проверка воинских частей пройдет в два этапа. До 9 февраля, согласно утвержденному плану, будет осуществляться отработка передислокации и создание в короткие сроки группировок войск на угрожаемых направлениях, охрана госграницы в воздушном пространстве и оборона важных государственных и военных объектов, в том числе, с помощью единой региональной системы ПВО Беларуси и России.

А на втором этапе проверки, как уже сообщалось, с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость - 2022". Его участники будут отрабатывать усиление участков государственной границы на возможных направлениях незаконного проникновения на территорию РБ вооруженных групп боевиков, перекрытие каналов доставки оружия, боеприпасов и иных средств, которые могут использоваться для дестабилизации обстановки в стране с занятием назначенных рубежей и оборудованием блокпостов.

Кроме того, участники учения будут отрабатывать поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника в назначенных зонах ответственности, организацию взаимодействия и всестороннего обеспечения; отдельные вопросы постконфликтного урегулирования.