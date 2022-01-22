Мишустин поручил ФАС проверить стоимость ПЦР-исследований

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность текущей стоимости ПЦР-исследований на наличие коронавирусной инфекции.

Поручение ведомству премьер-министр Михаил Мишустин дал после прошедшего во вторник заседания Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Срок исполнения - 1 февраля.

На этой неделе совет обсуждал план дополнительных мер против нового штамма "омикрон". Правительство приступило к его реализации. Премьер обратил внимание глав регионов, что они должны обеспечить исполнение плана и взять работу под личный контроль.