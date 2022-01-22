Оперштаб: "Омикрон" выявлен в 63 регионах России

Распространение штамма коронавируса "омикрон" по состоянию на 22 января подтверждено в 63 регионах страны. Днем ранее он был выявлен в 57 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Доля "омикрона" и других не доминирующих штаммов в заболеваемости ковидом по всей стране составляет 48,1% против 47,7% сутками ранее. Доминирующим остается "дельта"-штамм - 51,9% новых случаев.

"В связи с этим федеральный оперативный штаб будет информировать о ситуации с госпитализацией граждан. В начале каждой новой недели оперштаб будет представлять данные за прошедшую неделю в целом в сравнении с предыдущей неделей для оценки общей ситуации", - говорится в сообщении.

Сейчас число госпитализаций составляет 9 902 человека в сутки, рост по сравнению с 21 января - на 8,4%. В то же время выросло число выздоровевших от COVID-19 людей - таковых 25 525 человек, что на 3,3% больше. Число новых случаев заражения достигло рекордных 57 212 случаев.

Скорый рост уровня заболеваемости коронавирусом предполагался еще на минувшей неделе в связи с увеличением числа незавозных случаев "омикрона". Пик заболеваемости прогнозируется на предстоящие недели. Для защиты от заражения и тяжелого течения болезни медики призывают пройти вакцинацию всем не контактировавшим ранее с вирусом.