Посол в Канаде раскритиковал расширение НАТО к границам России

Расширение НАТО к границам России является необоснованным и вызывает беспокойство, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов канадскому телеканалу CBS.

"Мы обеспокоены нашей безопасностью", - отметил Степанов.

По словам дипломата, Россия не собирается совершать вторжение на Украину, переговоры по гарантиям безопасности со странами НАТО могут потерпеть провал, если Россия не получит то, что хочет.

Степанов также не исключил последствий в двусторонних отношениях со странами, которые введут санкции в отношении российской стороны.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.