Пушилин заявил о готовности ДНР отразить нападение

Глава провозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что на Донбассе не готовят наступление в украинскую сторону, несмотря на заявления западных СМИ.

По его словам, республика готова к нападению со стороны Украины. В этой связи периодически проводятся проверки на слаженность подразделений, экстренных служб.

"Кто бы что ни говорил, мы вопреки истерике в западных СМИ пока не готовимся никуда идти в наступление", - заявил Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Глава ДНР обратил внимание на концентрацию сил и техники ВСУ на линии соприкосновения. По данным разведки, в районе находятся около 120 тысяч украинских военных. Силовики разместили 23 единицы техники только за последнюю неделю.