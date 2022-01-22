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22.01.2022 12:44
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Пашиняном вопросы делимитации армяно-азербайджанской границы

Текст: Кира Латухина
Премьер-министр Армении позвонил президенту России.
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Владимир Путин и Никол Пашинян рассмотрели практические аспекты реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, Азербайджана и России, в том числе вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией армяно-азербайджанской границы, сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин обсудил с Ниинистё вопросы безопасности Европы

Была отмечена целесообразность продолжения работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция). Лидеры обсудили перспективы взаимодействия в рамках ОДКБ. Напомним, что Армения сейчас - председатель этой организации.

Пашинян попросил рассказать о ходе переговоров с США и их союзниками по гарантиям безопасности России, и Путин кратко его проинформировал.

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