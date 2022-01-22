Месячная норма осадков в Москве превышена уже на 7%

Месячная норма осадков в Москве уже вечером 21 января была превышена на семь процентов, а снег все продолжает идти. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, в субботу утром высота снежного покрова на главной столичной метеостанции на ВДНХ достигла 45 сантиметров. "Это в полтора раза выше положенного, и это новый рекорд нынешней зимы", - цитирует синоптика РИА Новости.

Напомним, что ранее Гидрометцентр РФ продлил желтый уровень погодной опасности для Москвы и Подмосковья - причиной стала гололедица.