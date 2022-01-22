Суд арестовал замглавы администрации подмосковного Воскресенска

Суд арестовал заместителя главы подмосковного Воскресенска, подозреваемого в получении взятки.

Как сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области, в марте 2021 года обвиняемый получил от предпринимателя через посредника взятку в размере 160 тысяч рублей за содействие в победе в электронном аукционе на право выполнения работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов городского округа. Фамилия чиновника официально нигде не называется, однако, ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что речь идет об Александре Савкине. На сайте администрации Воскресенска указано, что именно он курирует вопросы благоустройства территорий, транспорта и дорожного хозяйства, строительства, экологии, муниципального контроля, архитектуры и градостроительства.

Проведены обыски по месту жительства и работы фигуранта уголовного дела, осуществлены допросы и очные ставки. Расследование уголовного дела продолжается.