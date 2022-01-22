Территорию возле строящейся станции метро "Внуково" благоустроят, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. В частности, там проложат удобные пешеходные маршруты от общественного транспорта к зданию аэропорта, оборудуют хорошее освещение, а также дополнительные парковки для автомобилей, ожидающих пассажиров, и такси. Проект благоустройства, по словам заммэра, разработан по просьбе администрации аэропорта.

Около станции метро организуют комфортную пересадку между разными видами транспорта, на остановках установят современные комфортные павильоны, построят безопасный переход от новой станции к терминалам аэропорта.

Благоустройство также проведут на привокзальной площади, 1-й и 2-й Рейсовой и Центральной улицах. Воздушные кабельные линии уберут под землю, обновят тротуары, заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части, установят 126 новых фонарей и уличных торшеров.