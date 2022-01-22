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22.01.2022 21:18
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье от отравления погибла семья

Текст: Сергей Бабкин

В Богородском городском округе Подмосковья погибли супруги, их сын госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК региона, мужчину, женщину и их 9-летнего сына в бессознательном состоянии нашел родственник. Все они находились в квартире на улице Ленина в поселке Обухово.

Прибывшая скорая помощь констатировала смерть мужа и жены, ребенок экстренно госпитализирован. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать отправление газом, следов насилия не найдено. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Расследование контролирует прокуратура.

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