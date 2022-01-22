За сутки в Москве с COVID-19 госпитализированы 1077 человек

За сутки в Москве госпитализированы 1077 человек c коронавирусом, на ИВЛ находятся 506 больных, сообщает сайт Стопкоронавирус.рф. Отмечается, что за 24 часа госпитализировано 6,7% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19.

В столице за последние сутки выявлено 16 094 вновь инфицированных коронавирусом. Это максимальное количество за все время пандемии в городе. Накануне в столице было зафиксировано 15 987 случаев инфицирования.

Выздоровели за сутки 30 025 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве вылечены более 1 миллиона 920 тысяч человек.

Всего за время пандемии переболели более двух миллионов человек.