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22.01.2022 18:47
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании гибели девочки в Забайкалье

Текст: Владимир Баршев

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах гибели девочки в Забайкальском крае, сообщается на сайте СК. По предварительной версии, она погибла в результате нападения бездомных собак.

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Как говорится в сообщении ведомства, в субботу днем в правоохранительные органы Читинского района Забайкальского края поступило сообщение об исчезновении семилетней девочки. "Спустя полчаса при проведении поисковых работ тело ребенка было обнаружено на одном из пустырей. На теле девочки выявлены следы нападения животных. Предположительно, она стала жертвой бездомных собак", - сообщает СК.

По данному факту следственными органами СК России по Забайкальскому краю было незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Расследование уголовного дела поручено отделу по расследованию особо важных дел краевого следственного управления.

Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и уже установленных к настоящему моменту сведениях о произошедшем.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет ДФО Забайкальский край

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