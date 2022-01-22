На Чукотке при пожаре в яранге погибли два человека

На Чукотке два человека погибли при пожаре в яранге. ЧП произошло в пятницу в оленеводческой бригаде № 4 МУП сельхозпроизводителей "Заполярье".

Причины пожара устанавливаются. На место происшествия должны вылететь представители правоохранительных органов. В связи со случившимся прокуратура округа проводит процессуальную проверку.

"Будет проверено соблюдение требований пожарной безопасности на объектах сельскохозяйственных предприятий, наличие первичных средств пожаротушения", - сообщает пресс-служба надзорного органа.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.