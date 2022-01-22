На Сахалине загорелась крыша многоквартирного дома

В поселке Смирных Сахалиинской области загорелась кровля многоквартирного дома по улице 8 Марта, 33. К моменту прибытия первого пожарного расчета огонь охватил крышу по всей площади в 1330 квадратных метров.

"На месте работает 12 человек и три единицы техники противопожарной службы области", - сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По факту пожара проверку проводит прокуратура. Во время нее будет дана правовая оценка соблюдению законодательства по обслуживанию жилищного фонда управляющей компанией, а также требований правил пожарной безопасности.

Надзорный орган также проконтролирует размещение эвакуированных жильцов в пунктах временного размещения, а также оказание им необходимой помощи. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Причины возгорания установят после ликвидации пожара.