В Якутcке ввели новые ограничения из-за COVID-19

В городе Якутске ввели дополнительные ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.

Каждый понедельник и вторник предприятия торговли, торгово-развлекательные и торговые центры, ярмарки, рынки будут закрываться на дезинфекцию по утвержденному мэрией графику (половина учреждений - в понедельник, другая половина - во вторник).

УК и ТСЖ должны еженедельно проводить дезинфекцию мест общего пользования многоквартирных жилых домов. А заведения общепита будут работать только до 23:00.

"Кроме того, на территории Якутска приостанавливается деятельность фудкортов", - сообщает пресс-служба правительства региона.