Фото: Ижевск украсили ледяные ангелы и архангелы

В Ижевске завершился ледовый фестиваль Ангелов и Архангелов. Мастера закончили работу над скульптурами и сейчас результат могут оценить зрители.

В этом году участниками стали 45 художников - они приехали из разных районов Удмуртии, а еще из Санкт-Петербурга, Перми, Петрозаводска, Сочи, Рязани, Беларуси.

За десять дней скульпторы создали 33 композиции по библейским сюжетам. По словам куратора проекта Анфима Ханыкова, фигуры будут стоят до весны, потом их демонтируют.

Первый Фестиваль Ангелов и Архангелов прошел в Ижевске в 2012-ом году. С 2013-го основным местом его проведения стала площадь у Михаило-Архангельского кафедрального собора.

С 31 января по 6 февраля на набережной Зодчего Дудина пройдет еще один ледовый праздник, в финале которого появятся 12 новых скульптур.