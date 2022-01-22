В Казани пенсионерка погибла при выходе из троллейбуса

В Казани сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия, в результате которого погибла пенсионерка.

Как сообщили "РГ" в МВД по Татарстану, трагедия произошла на остановке общественного транспорта на улице Кулагина. По данным правоохранителей, при выходе из троллейбуса пожилую женщину защемило дверьми, водитель этого не заметил, начал движение и протащил пассажирку несколько метров. Пенсионерка скончалась на месте.

Вместе с тем в муниципальном предприятии "Метроэлектротранс" сообщили, что женщина погибла, попав под колеса общественного транспорта.

- Водитель троллейбуса высадил на остановке пассажиров и, убедившись, что все вышли, начал движение. 72-летняя женщина вышла через переднюю дверь, однако увидела, что забыла в салоне сумку, и решила вернуться. Шофер стал перестраиваться налево и не увидел женщину. Пенсионерка поскользнулась и упала под переднее колесо транспорта, - приводит заявление пресс-службы перевозчика агентство "Татар-информ".

В организации выразили соболезнования близким погибшей и призвали пассажиров быть предельно осторожными в зимних условиях.