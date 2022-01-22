В Казани пенсионерка погибла при выходе из троллейбуса

Новости

Лукашенко: Перед дипломатами Беларуси стоит задача по обеспечению суверенного будущего 14:08
В парламенте РФ оценили угрозы о военных мерах США 14:07
Карпин не знает, хочет ли Дзюба играть за сборную 13:58
"Роскосмос" показал разрушения островов после извержения вулкана в Тихом океане 13:45
За сутки в Москве с COVID-19 госпитализированы 1077 человек 13:17
В столичном регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности 12:23
Оперштаб: "Омикрон" выявлен в 63 регионах России 11:48
Олега Тактарова избили в Мексике 11:43
Су-35 ВКС РФ отработают в Беларуси полеты на максимальную дальность 11:42
Две части франшизы "Миссия невыполнима" перенесены на 2023 и 2024 годы 11:27
Рогозин запросит позицию НАСА по отказу США выдать визу российскому космонавту 11:20
Студентке МГУ Алисе Тепляковой предложили другие формы обучения 11:05
Бывшего чемпиона UFC, актера Тактарова избили в Мексике 10:44
WP: США попросили РФ не обнародовать ответ Вашингтона по гарантиям безопасности 10:14
Посольство США в Киеве намерено эвакуировать персонал из Украины 10:13
Столичный суд арестовал хакера, разыскиваемого в США 10:07
СМИ: Глава МИД Великобритании в феврале приедет в Москву на переговоры 10:04
От рака крови умер американский комик Луи Андерсон 09:52
Глава ВМС Германии считает Крым навсегда российским 09:46
Под Омском неизвестный зарезал семью из трех человек 09:30
ЕГЭ-2022 по русскому языку: 10 слов, которые обязательно будут в заданиях 09:30
Посол в Канаде раскритиковал расширение НАТО к границам России 09:25
Врач-дерматолог предупредил об опасном последствии "омикрона" для кожи 08:32
Более 50 горняков эвакуированы из шахты Кемеровской области 08:23
Капризов набрал два очка в матче против "Чикаго" 08:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
22.01.2022 14:09
Рубрика: Происшествия

В Казани пенсионерка погибла при выходе из троллейбуса

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

В Казани сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия, в результате которого погибла пенсионерка.

В Красноярском крае госпитализировали восемь пострадавших в ДТП

Как сообщили "РГ" в МВД по Татарстану, трагедия произошла на остановке общественного транспорта на улице Кулагина. По данным правоохранителей, при выходе из троллейбуса пожилую женщину защемило дверьми, водитель этого не заметил, начал движение и протащил пассажирку несколько метров. Пенсионерка скончалась на месте.

Вместе с тем в муниципальном предприятии "Метроэлектротранс" сообщили, что женщина погибла, попав под колеса общественного транспорта.

- Водитель троллейбуса высадил на остановке пассажиров и, убедившись, что все вышли, начал движение. 72-летняя женщина вышла через переднюю дверь, однако увидела, что забыла в салоне сумку, и решила вернуться. Шофер стал перестраиваться налево и не увидел женщину. Пенсионерка поскользнулась и упала под переднее колесо транспорта, - приводит заявление пресс-службы перевозчика агентство "Татар-информ".

В организации выразили соболезнования близким погибшей и призвали пассажиров быть предельно осторожными в зимних условиях.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

Главное сегодня

В Забайкалье семилетняя девочка погибла после нападения собак
В парламенте РФ оценили угрозы о военных мерах США
Оперштаб: "Омикрон" выявлен в 63 регионах России
Рогозин запросит позицию НАСА по отказу США выдать визу российскому космонавту
WP: США попросили РФ не обнародовать ответ Вашингтона по гарантиям безопасности
ВС РФ объяснил, когда судебная экспертиза повреждений автомобиля незаконна
"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников