В Уфе задержали напавшего с ножом на пенсионерку

В Уфе задержали мужчину, который 19 января напал на пенсионерку с ножом. Им оказался неоднократно судимый, 30-летний уроженец Кармаскалинского района. Он недавно освободился из мест лишения свободы и поселился в Уфе.

Как рассказали в МВД РБ, место проживания злоумышленника вычислили по камерам видеонаблюдения. Сейчас мужчина находится в полиции, против него возбуждено уголовное дело.

Напомним, задержанный напал на улице Менделеева на пенсионерку, пытаясь отобрать у нее сумку. Женщине удалось отбиться, но грабитель нанес ей ножом несколько ударов. Пострадавшая была госпитализирована в больницу.