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22.01.2022 11:45
Рубрика: Происшествия

Стали известны причины аварии на шахте в Кузбассе

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
Фото: Александр Патрин/ РИА Новости Фото: Александр Патрин/ РИА Новости
Фото: Александр Патрин/ РИА Новости

На шахте "Комсомолец" в Кемеровской области, из которой сегодня утром эвакуировали 56 горняков, произошла просадка напряжения в сети электропередачи, сообщили "РГ" в пресс-службе компании "СУЭК-Кузбасс".

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Из-за упавшего напряжения на котельной вентиляционного ствола №2 был отключен насос, который подает горячую воду в калориферную установку. Чтобы исключить проникновение холодного воздуха в горные выработки шахты, пока устраняются причины отключения электричества и восстанавливается работа насоса, руководство предприятия решило остановить вентилятор главного проветривания, а всех шахтеров временно вывести на поверхность.

К 11:40 местного времени (7:40 мск) подача тепла возобновилась, вентилятор запущен в работу. В настоящее время шахта работает в штатном режиме.

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