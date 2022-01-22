В Иркутской области при тушении дома погибли двое пожарных

В городе Бодайбо Иркутской области ночью загорелся 12-квартирный дом. При его тушении погибли двое пожарных.

Как рассказали в региональном МЧС, для разведки и борьбы с огнем в здание вошли звенья газодымозащитной службы. Одно из них не покинуло дом в установленный срок - сослуживцы бросились их искать, но спустя время двух пожарных нашли погибшими.

Никто из жильцов дома не пострадал.

МЧС Иркутской области выразило соболезнования родным и близким погибших. Расследованием обстоятельств ЧП займется специальная комиссия.