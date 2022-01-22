Росздравнадзор начал проверку смерти восьми рожениц в больнице Осетии

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приступила к проверке Правобережной районной больницы Северной Осетии, где с сентября по декабрь 2021 года скончались восемь беременных женщин. Их госпитализировали в медучреждение с диагнозом COVID-19.

- Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Северная Осетия-Алания проверяет организацию медицинской помощи в Правобережной районной больнице, где, по сообщениям СМИ, за сентябрь-декабрь 2021 года было зарегистрировано восемь летальных исходов у рожениц, - говорится в сообщении Росздравнадзора.

Информация о большом количестве летальных исходов в больнице появилась в местных СМИ, куда обращались родственники погибших. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начальнику регионального управления СК Валерию Устову доложить о ходе проверки медучреждения.

С родственниками умерших женщин 21 января встретился глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он заверил, что происшествия будут объективно расследованы и пообещал поддержку.

- По моей просьбе сюда уже приезжали специалисты Минздрава России, провели экспертизу. И перед республиканским министром здравоохранения я поставил задачу: еще раз провести тщательную проверку случившегося. Ваше обращение у меня есть, и я знаю, что вы обратились в правоохранительные органы - эти обращения я также возьму на свой контроль, - отметил Меняйло.

Представители потерпевшей стороны выразили надежду, что все обстоятельства случившегося с их родными будут выяснены.