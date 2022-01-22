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22.01.2022 17:32
Рубрика: Происшествия

Пожар на станции метро Петербурга попал на видео

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербуржцы сняли на видео пожар в административном здании, где находится вход на станцию метро "Старая деревня".

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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На кадрах видно, что горит второй этаж здания. Ранее в пресс-службе подземки отмечали, что возгорание зафиксировано над кассовым залом.

Огонь вырывается из окон, лопаются стекла, периодически в здание метрополитена заходят пожарные. Для пассажиров вход закрыт.

Поезда, следующие по фиолетовой ветке, проезжают станцию без остановки. Комитет по транспорту Петербурга рекомендовал пассажирам на наземном транспорте доезжать до ближайших станции метро "Беговой", "Пионерской" и "Комендантского проспекта".

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