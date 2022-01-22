В Петербурге потушили пожар на станции метро

Петербургские пожарные менее чем за полчаса справились с возгоранием в административном здании на Торфяной Дороге, 4А, где расположена станция метро "Старая деревня".

Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в данный момент открытое возгорание ликвидировано. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Установлено, что пожар произошел на втором этаже здания, где расположены офисы. В пресс-службе петербургской подземки ранее сообщали, что задымление фиксировалось над кассовым залом.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пожар тушили 35 огнеборцев, было задействовано восемь единиц техники.

Для пассажиров станция метро "Старая деревня" пока закрыта, поезда проезжают ее без остановки. Но в ближайшее время, заверяют в пресс-службе метрополитена, фиолетовая ветка заработает в обычном режиме.