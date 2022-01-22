В Петербурге задержали мужчину, гулявшего по городу с макетом автомата

В Санкт-Петербурге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, разгуливавшего по центру города с макетом автомата.

Сигнал поступил в ночь с 21 на 22 января, около 01.20, из продуктового магазина. Увидев вооруженного человека, продавцы нажали кнопку тревожной сигнализации. Как сообщили в пресс-службе Росгвадрии Северо-Западного округа, прибывшие бойцы задержали нарушителя спокойствия возле дома на улице Восстания, 41. В руках он держал массо-габаритный макет автомата.

Задержанный доставлен в одно из отделений полиции Центрального района Санкт-Петербурга для дальнейших разбирательств.