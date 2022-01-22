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22.01.2022 01:06
Рубрика: Происшествия

Движение на перевале "Волчьи ворота" под Новороссийском закрыл снегопад

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ОГИБДД УМВД по Новороссийску. Фото: Пресс-служба ОГИБДД УМВД по Новороссийску.
Фото: Пресс-служба ОГИБДД УМВД по Новороссийску.

В ночь с пятницы на субботу продолжавшийся несколько часов мощный снегопад практически полностью парализовал движение на расположенном на выезде из города-героя перевале "Волчьи ворота". В результате, по информации ОГИБДД города, введено ограничение всех видов транспорта на автодорогах Новороссийск - Керчь и Краснодар - Верхнебаканский.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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В данный момент в районе перевала образовалась громадная пробка из направляющихся в здешние морской и торговый порты грузовых автомобилей. В соцсетях уже появились кадры с места события.

"На перевале "Волчьи ворота" временно ограничено движение. Службы заняты оттягиванием машин и расчисткой проезжей части от снега, - написал в своем аккаунте в Instagram заместитель главы муниципального образования город Новороссийск Александр Яменсков. - Просьба воздержаться от поездок. Те, кто выехал и у кого резина не соответствует сезону, развернитесь и переждите погоду дома".

- Для обеспечения безопасности движения к работе на перевале уже привлечена специальная техника. Экипажи ДПС ведут регулировочно-распорядительные функции, оказывают помощь участникам движения, - рассказали в пресс-служба ОГИБДД УМВД по Новороссийску.

Правоохранители обратились на официальной странице в Instagram ведомства к участники дорожного движения с такой просьбой: "В настоящее время на дорогах города образовался снежный покров и наледь. Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от использования личного транспорта".

Как уж сообщалось, по данным регионального ГУ МЧС ближайшие три дня в соответствии с экстренными предупреждениями и оперативным прогнозом в нескольких муниципалитетах Кубани (Краснодар, Геленджик и Новороссийск, а также Абинский, Северский, Туапсинский, Славянский и Крымский районы) имеется вероятность возникновения происшествий. Их источником могут стать сильные осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом, ливни, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с, в отдельных местах до 29 м/с.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Из-за непогоды в Краснодаре введен режим повышенной готовности

Для мониторинга обстановки на территории края организована работа 88 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов и муниципальных образований. Кроме того, "в готовности к действиям по предназначению" находится авиационная группировка Главного управления. В ее составе имеется три вертолета и пять беспилотных летательных аппаратов.

Кстати

В случае ЧС звонить с мобильных телефонов по номерам "010" или "112".

В регионах Происшествия Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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