Глава ВМС Германии: Крым никогда не вернется в состав Украины

Крым никогда не вернется в состав Украины, уверен глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах.

"Крымского полуострова нет, он никогда не вернется... это факт", - цитирует РИА Новости его слова на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.

В ходе своего выступления Шенбах также подчеркнул, что Германия и Индия нуждаются в России.

Отметим, что ранее министр экономики Словакии Рихард Сулик также заявил, что Крым уже никогда не станет частью Украины, а санкции со стороны Евросоюза лишь наносят вред международным отношениям. По его словам, нужно развивать отношения с Россией.

Напомним, в марте 2014 года состоялся референдум, по результатам которого 96,77% избирателей Республики Крым, а также 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России. Присоединение Крыма к России произошло демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.