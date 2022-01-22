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22.01.2022 14:59
Рубрика: Происшествия

Крымчанина заподозрили в убийстве и расчленении жены

Текст: Сергей Винник (Симферополь )

Правоохранители Крыма оперативно раскрыли убийство, произошедшее в новогоднюю ночь на бытовой почве. Выяснилось, что заявивший о пропаже жены муж на самом деле убил супругу, расчленил ее тело и спрятал останки в разных местах на кладбище.

Главное следственное управление СКР по РК и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении подозреваемого по части 1 статьи 105 УК РФ. Он задержан до избрания меры пресечения судом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Житель Севастополя расчленил и выбросил тело убитой матери

По данным следствия, преступление произошло поселке Мирный Симферопольского района. В новогоднюю ночь супруги поссорились, после чего 63-летний муж несколько раз ударил по голове 58-летнюю жену. Она упала и потеряла сознание, но была еще жива. Однако мужчина на своем автомобиле отвез супругу на кладбище и расчленил ее. Части тела он спрятал в разных концах кладбища.

- Пытаясь скрыть содеянное, после совершения особо тяжкого преступления, мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил о пропаже супруги, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи СКР и оперативники МВД отрабатывали различные версии исчезновения женщины, в том числе совершение в отношении нее насильственного преступления. Также эксперты обыскали автомобиль обратившегося с заявлением о пропаже мужчины и обнаружили там следы крови исчезнувшей женщины. После этого муж сознался в убийстве супруги и указал, где спрятал части тела.

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