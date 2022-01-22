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22.01.2022 15:33
Рубрика: Общество

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за снегопада и ветра

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Снегопад и сильный ветер обрушились на Крым. На полуострове объявлено штормовое предупреждение, передает МЧС республики.

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Снег идет на большей части территории полуострова с первой половины дня 22 января. По данным синоптиков, к вечеру и в течение суток 23 января в южных, центральных и восточных районах Крыма ожидается очень сильный, мокрый снег, гололедно-изморозевые отложения. Гололедица. Усиление северо-восточного ветра 15-20 метров в секунду.

Спасатели призывают крымчан быть бдительными, соблюдать осторожность особенно на дорогах. Согласно прогнозам, вся следующая неделя в Крыму будет снежной, а суточная температура - ниже ноля. Днем - от -1 градуса до -3, а ночью столбик термометра будет опускаться до -5 - 6 градусов. Только к концу следующей недели отрицательные температуры сменятся незначительным плюсом. В пятницу 28 января ожидается около 0 градусов, а к выходным потеплеет до +2.

Все горные перевалы Крыма остаются открытыми для проезда автомобильного транспорта, работает снегоуборочная техника.

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