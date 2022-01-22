Рогозин запросит позицию НАСА по отказу США выдать визу российскому космонавту

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин запросит позицию НАСА по отказу США выдать российскому космонавту Николаю Чубу визу для поездки на тренировки в Космическом центре им. Джонсона.

"Американцы не выдали визу Николаю Чубу (экипаж Олега Кононенко) для поездки на тренировочную сессию в [Космический] центр им. Джонсона. Я направляю главе НАСА запрос по этому инциденту. Это не дело", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Как сообщает ТАСС, ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что США без объяснения причин отказались выдать визу космонавту Роскосмоса Николаю Чубу, который должен был полететь в США для участия в тренировках в Космическом центре им. Джонсона. Это традиционная практика: обычно перед полетом на МКСМ зарубежные астронавты тренируются в ЦПК им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке - осваивают российский сегмент станции. В свою очередь, российские космонавты за океаном знакомятся с американским сегментом. И что важно: подготовка проходит вне зависимости от того, на каком корабле летят члены экипажа.

Николай Чуб входит в дублирующий экипаж экспедиции МКС-68, полет которой запланирован на корабле "Союз МС-22" в сентябре этого года. Также он входит в основной экипаж экспедиции МКС-69, полет которой запланирован на "Союзе МС-23" весной 2023 года.