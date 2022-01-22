"Роскосмос" показал разрушения островов после извержения вулкана в Тихом океане

"Роскосмос" опубликовал в Telegram фотографию разрушений на островах Тонга после извержения подводного вулкана в Тихом океане.
Снимок был сделан российским спутником дистанционного зондирования Земли "Канопус-В". На фото можно увидеть границу острова до извержения вулкана. Напомним: как предполагают ученые, извержение вулкана в Тонга стало мощнейшим с 1100 года.
Российские космические аппараты дистанционного зондирования Земли ведут оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций во всем мире. Так, только за прошедшую неделю в МЧС России переданы российские данные космической съемки в объеме около 1,2 млн кв. км.
Как сообщили в "Роскосмосе", мониторинг вулканической активности в Республике Тонга осуществлялся в рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам.
По заявкам, заведенным в результате поиска в СМИ новостных сообщений о природных и техногенных катастрофах по всему миру, получены данные в объеме около 8 тыс. кв. км, а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам - около 24 тыс. кв. км.
Неделю назад в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, которое продолжалось несколько дней. Основной удар пришелся на острова Тонга.— РОСКОСМОС (@roscosmos) January 22, 2022
📸Спутник #КанопусВ проводит мониторинг последствий. Здесь вы можете увидеть границу острова до извержения pic.twitter.com/AxEtoWJU3P