Россияне смогут посетить Кубу без ПЦР-тестов и вакцинных сертификатов

Куба открыла свободный въезд в страну для организованных туристов из нескольких стран, включая Россию. Островное государство вернуло практически допандемийные условия - отказалось от требований ПЦР-тестов и вакцинных сертификатов, сообщает "Вестник АТОР".

Решение максимально смягчить условия въезда в страну принял Минздрав Кубы. Согласно документу, все путешествующие через операторов туристы из России, Украины, Польши и Канады освобождены от обязательного представления при въезде сертификатов о вакцинации и справок с отрицательным ПЦР-тестом. Никаких справок от туристов не будут требовать и в течение отдыха.

Из обязательных требований у россиян осталось только заполнение электронной формы D'Viajeros. Это можно сделать как до вылета, так и по прилету на Кубу.

В посольстве Кубы в Москве объяснили такое решение улучшением эпидемиологической ситуации в стране и высоком охватом населения вакцинацией (более 90%).