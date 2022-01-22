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22.01.2022 19:29
Рубрика: Общество

РПЦ: Пересадка сердца свиньи человеку не затрагивает этические вопросы

Текст: Владимир Емельяненко

Русской православной церкви нет нужны оспаривать применение технологии пересадки сердца свиньи человеку. Пересадка в человеческий организм сердца генно-модифицированной свиньи не затрагивает этические вопросы. С таким заявлением в эфире телеканала "Россия24" выступил митрополит Волоколамский Иларион.

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"Если речь идет о медицинской технологии, использование которой не затрагивает напрямую этические вопросы или вопросы духовно-нравственного характера, - сказал митрополит Иларион, - то у Церкви не должно быть оснований, чтобы как-то оспаривать использование этих технологий". Он обратил внимание на то, что Русская православная церковь не соглашается с теми или иными новациями, когда речь идет о технологиях, которые "недопустимы в нравственном отношении". В данном случае речь не идет о ситуации, когда этические вопросы затронуты. Правда, митрополит особо отметил, что "таково мое личное мнение".

Архиерей аргументировал свою свою позицию тем, что "человек производит, например, селекцию растений, и в этом нет ничего предосудительного с точки зрения христианства". Также, по его мнению, люди изобретают разные способы улучшения качества жизни, что "само по себе хорошо".

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