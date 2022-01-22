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22.01.2022 18:32
Рубрика: Экономика

Шесть стран готовы принять туристов без ограничений

Текст: Евгения Акулова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Несмотря на заметное восстановление мирового туризма за последний год, многие страны до сих пор сохраняют определенные ограничения для путешественников. Появление новых штаммов коронавируса, увеличение числа заболевших не позволяют полностью снять их. Однако есть несколько государств, которые готовы принять российских туристов без каких-либо ограничений.

Фото: iStock
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21 января стало известно, что Куба открыла свободный въезд для организованных туристов из нашей страны. Согласно решению, принятому минздравом республики, все туристы из России, Украины, Канады и Польши освобождаются от предъявления отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета, и сертификата о вакцинации. Из обязательных требований для туристов осталось только заполнение электронной формы D'Viajeros, что можно сделать как до отлета, так и по прибытии на Кубу. Кстати, на Острове свободы признаются все российские вакцины, поэтому у вакцинированных граждан в любом случае проблем с въездом не возникнет.

Не потребуется российским туристам предоставления сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста и других справок также для въезда в Абхазию. Россиянам, которые возвращаются из этой страны, с 1 мая 2021 года освобождаются от сдачи теста на коронавирус при возвращении на родину. Единственное ограничение - в случае контакта с заболевшим необходимо соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Аналогичное правило о двухнедельной самоизоляции для туристов, контактировавших с больным коронавирусом, действует и в Южной Осетии. В целом желающим посетить эту страну не потребуется предъявлять по приезду сертификат о вакцинации или сдавать ПЦР-тест. Нужна только справка об эпидокружении. При этом Абхазия и Южная Осетия, как и Куба, признают российскую вакцину "Спутник V".

Еще одна страна, освободившая иностранных туристов, включая россиян, от предоставления сертификата о вакцинации и результатов теста ПЦР, - Доминиканская Республика. Единственный момент: по прибытии в страну туристам могут выборочно измерить температуру или провести тестирование на коронавирус.

На сегодняшний день свободный въезд для всех туристов открыт и в Коста-Рике. По прилету ПЦР-тест не требуется, карантин проходить тоже не нужно. Единственное, за 48 часов до вылета необходимо заполнить форму Pase de Salud, в результате будет сгенерирован QR-код, который и предъявляется по прибытии. Кроме того, нужно иметь при себе туристическую страховку, которая бы полностью покрывала расходы на возможное лечение коронавируса (50 тыс. долларов).

В расположенной в Северной Америке Мексике и ранее были незначительные ограничения для туристов: ПЦР-тест не нужен, требовалось лишь за 12 часов до вылета заполнить электронную декларацию Vuela Seguro и предъявить ее по прибытии вместе с распечатанным электронным разрешением. Но позже и это требование было отменено. На сегодняшний день въезд в страну абсолютно свободный, но в случае изменения правил вакцинированным туристам можно не волноваться - Мексика признает "Спутник V".

Экономика Туризм В мире Северная и Центральная Америка Мексика В мире экс-СССР Абхазия В мире Северная и Центральная Америка Куба В мире Северная и Центральная Америка Доминиканская Республика Пандемия коронавируса COVID-19

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