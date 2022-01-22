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22.01.2022 23:26
Рубрика: Общество

Скончался фотограф оттепели Владимир Лагранж

Текст: Наталья Соколова
Фото: Смертин Павел / ТАСС Фото: Смертин Павел / ТАСС
Фото: Смертин Павел / ТАСС

Известного фотографа и классика советской фотографии Владимира Лагранжа не стало на 83-м году жизни, сообщает пресс-служба Галереи братьев Люмьер. Он известен как "фотограф оттепели", которому удалось рассказать об эпохе новым выразительным языком. Он был ее олицетворением. Его кадры не спутать ни с чьими другими, он всегда был чутким исследователем, который никогда не упускал "решающий момент". Лагранж смотрел на объект съёмки с симпатией и сочувствием, его честный, искренний взгляд всегда улавливал поэзию жизни.

Лагранж родился в Москве в 1939 году. Он мечтал стать фотографом с детства. Снимал своих школьных друзей и любимый Крым. В 1959-1963 годах работал в фотохронике ТАСС, с 1963 по 1989 год был специальным фотокорреспондентом журнала "Советский Союз", в 1989-1991 годах работал в журнале "Родина", в 1991-1995 годах - в Московском бюро французского агентства Sipa Press.

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