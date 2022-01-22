СМИ узнали о планах Байдена посетить Японию

Президент США Джозеф Байден в конце весны этого года намерен посетить Токио впервые после своего вступления в должность главы американского государства. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

О планах хозяина Белого дома стало известно после его переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, которые состоялись 21 января. Общение политиков прошло в формате видеоконференции и продолжалось около полутора часов.

Журналисты отмечают, что Байден в ходе визита на японские острова собирается принять участие в саммите лидеров государств-участниц Четырехстороннего диалога по безопасности QUAD (Австралия, Индия, США и Япония). Указанное мероприятие должно пройти в очном формате, если этому не помешают связанные с коронавирусом эпидемиологические ограничения.

Добавим, что Джозеф Байден и Фумио Кисида во время разговора обсудили двустороннее американо-японское сотрудничество, в том числе в области безопасности, затронули проблему денуклеаризации Корейского полуострова, а также активности КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Стороны подтвердили намерение укреплять кооперацию Токио и Вашингтона в космической сфере, а также в областях кибербезопасности и развития передовых технологий. Помимо этого, главы государств затронули ситуацию на Украине.