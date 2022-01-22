Столичный суд арестовал хакера, разыскиваемого в США

Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал на два месяца предполагаемого организатора хакерской группировки The Infraud Organization Андрея Новака. За киберпреступления он объявлен в розыск в США.

Еще троим задержанным накануне предполагаемым членам этой группировки Кириллу Самокутяеву, Марку и Константину Бергманам суд назначил домашний арест.

Всем им вменяется неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб или совершенный из корыстной заинтересованности (ч. 2 ст. 272 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей в составе организованной группы (ч. 2 ст. 187 УК РФ).