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22.01.2022 10:07
Рубрика: Происшествия

Столичный суд арестовал хакера, разыскиваемого в США

Текст: Владимир Баршев

Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал на два месяца предполагаемого организатора хакерской группировки The Infraud Organization Андрея Новака. За киберпреступления он объявлен в розыск в США.

В Кремле прокомментировали арест группы хакеров по запросу США

Еще троим задержанным накануне предполагаемым членам этой группировки Кириллу Самокутяеву, Марку и Константину Бергманам суд назначил домашний арест.

Всем им вменяется неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб или совершенный из корыстной заинтересованности (ч. 2 ст. 272 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей в составе организованной группы (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Происшествия Правосудие Суд

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